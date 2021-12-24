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    Зубов: Сборная России проспала первый период в матче с Канадой

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение от Канады (4:6) в товарищеском матче.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Проспали начало. Нечему удивляться — сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Ничего не смогли противопоставить ей: и сами допустили ошибки, и допустили удаления в совершенно безобидных ситуациях. Конечно, первый период получился сложным. На второй ребята вышли немного с другим настроем — даже удалось перехватить инициативу. Понятно, что удалось забросить в большинстве, но должны были забивать и "5 на 5".

    В принципе, Ярослав Аскаров сегодня сыграл на хорошем уровне. Не буду его винить его в голах, когда соперники разыгрывали шайбу в пустые ворота. У нас была договоренность, что вратари разделят игровое время. Изначально было запланировано, что Гуськов выйдет в третьем периоде. У нас есть еще два дня, чтобы все взвесить. Может быть, даже примем решение по первому номеру в день игры», — цитирует Зубова Sport24.

    Молодежный чемпионат мира в Канаде запланирован с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России на турнире стартует 27 декабря матчем против Швеции.

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