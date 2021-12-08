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    «Сибирь» всухую обыграл «Нефтехимик»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сибирь
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от новосибирской «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Ник Шор, Александр Шаров и Валентин Пьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Шор — 7, 16:59 — 0:1. Шаров — 11 (бол., Голубев, Мерфи), 56:19 — 0:2. Пьянов — 6 (п.в.), 58:34 — 0:3Вратари: Туохимаа (58:25 — 58:34) — СятериБроски: 34 (6+14+14) — 35 (17+7+11)Штраф: 6 — 4

    «Сибирь» набрала 44 очка в 38 матчах и занимает 6-е место на Востоке. «Нефтехимик» имеет на счету 35 очков в 17 играх и находится на восьмом месте в Восточной конференции.

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