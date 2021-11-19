«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Максим Березкин (15-я минута), Рушан Рафиков (25) и Александр Полунин (41).
Единственный гол сочинцев на счету Давида Рундблада (33).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Березкин — 1 (Марченко, Рафиков), 14:03 — 0:1. Рафиков — 5 (бол., Буше, Коршков), 24:16 — 0:2. Рундблад — 1 (бол., Лайпон, Глотов), 32:30 — 1:2. Полунин — 10 (Осипов), 40:54 — 1:3Броски: 17 (6+7+4) — 17 (7+6+4)Вратари: Хелльберг — ПаскуалеШтраф: 8 — 2
«Локомотив» с 37 очками в 30 матчах поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 24 набранными баллами в 30 играх расположился на 11-й строчке Запада.