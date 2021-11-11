Россия — Финляндия: счет матча 0:3, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче Кубка Карьяла.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Финны все свои шайбы забросили в большинстве. На 28-й минуте Харри Пессонен забил с передач Миро Аалтонена и Сами Ватанена, спустя четыре минуты отличился Аалтонен после паса Ватанена, а на 48-й Валттери Фильппула поставил победную шайбу, воспользовавшись ассистами Аалтонена и Ииро Пакаринена.

В составе сборной России дебютировал 16-летний нападающий Матвей Мичков. ОН стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды, превзойдя рекорд Александра Овечкина.

Евротур. Кубок Карьяла Россия — Финляндия — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Ватанен), 27:49 — 0:1. Аалтонен — 1 (бол., Ватанен), 31:41 — 0:2. Филппула — 1 (бол., Аалтонен, Пакаринен), 47:41 — 0:3Вратари: Шугаев — ОлкинуораШтраф: 37 — 6

В следующем матче Россия 13 ноября сыграет против команды Швеции.