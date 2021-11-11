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    Ротенберг: Задача «молодежки» — выиграть чемпионат мира

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что перед молодежной сборной России поставлена задача выиграть предстоящий чемпионат мира.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодежный чемпионат мира, где у нас задача — выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата.

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    • Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. У нас собраны лучшие специалисты, чтобы помогать ребятам выигрывать. Мы хотим, чтобы они, когда приезжают из клуба в сборную, показывали более высокий уровень, нежели в клубах. Такую задачу мы себе ставим — чтобы в сборной России было все на самом высоком уровне», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

    Молодежный ЧМ-2022 пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

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