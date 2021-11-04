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    «Ак Барс» уступил «Сибири» в Казани

    Хоккей КХЛ Ак Барс Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от новосибирской «Сибири» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    По шайбе в составе победителей забросили Михаил Чайковский и Олег Ли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Чайковски — 1 (бол., Шор, Ли), 35:03 — 0:1. Ли — 3 (Пьянов), 58:09 — 0:2Вратари: Билялов (59:11) — СятериБроски: 36 (10+7+19) — 13 (7+2+4)Штраф: 4 — 4

    «Сибирь» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 34 очка и четвертая позиция на Востоке.

    В следующем матче «Сибирь» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», а «Ак Барс» примет дома екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 6 ноября.

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