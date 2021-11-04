«Ак Барс» уступил «Сибири» в Казани

Казанскийпотерпел домашнее поражение от новосибирской(0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По шайбе в составе победителей забросили Михаил Чайковский и Олег Ли.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Чайковски — 1 (бол., Шор, Ли), 35:03 — 0:1. Ли — 3 (Пьянов), 58:09 — 0:2Вратари: Билялов (59:11) — СятериБроски: 36 (10+7+19) — 13 (7+2+4)Штраф: 4 — 4

«Сибирь» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 34 очка и четвертая позиция на Востоке.

В следующем матче «Сибирь» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», а «Ак Барс» примет дома екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 6 ноября.