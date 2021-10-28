«Сибирь» одержала четвертую победу подряд

Хоккеисты «Сибири» Фото: ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственную шайбу на 49-й минуте забросил нападающий Никита Коротков с передачи Дмитрия Овчинникова.
Для новосибирской команды эта победа стала четвертой подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Коротков — 3 (Овчинников), 48:02 — 1:0Вратари: Красоткин — Федотов (58:40 — 59:15, 59:25)Штраф: 4 — 2Броски: 18 (5+7+6) — 23 (6+8+9)
«Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции (21 очко). ЦСКА — пятый на Западе (29 очков).