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    «Сибирь» одержала четвертую победу подряд

    Хоккей КХЛ Сибирь ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» нанесла поражение московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Единственную шайбу на 49-й минуте забросил нападающий Никита Коротков с передачи Дмитрия Овчинникова.

    Для новосибирской команды эта победа стала четвертой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Коротков — 3 (Овчинников), 48:02 — 1:0Вратари: Красоткин — Федотов (58:40 — 59:15, 59:25)Штраф: 4 — 2Броски: 18 (5+7+6) — 23 (6+8+9)

    «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции (21 очко). ЦСКА — пятый на Западе (29 очков).

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