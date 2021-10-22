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    «Локомотив» на выезде разгромил «Барыс»

    Хоккей КХЛ Барыс Локомотив Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного турнира КХЛ «Локомотив» победил «Барыс» со счетом 4:1.

    Игроки «Локомотива»
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    Игроки «Локомотива»

    В составе гостей отметились Артем Анисимов, Алексей Марченко и Павел Кудрявцев. Также 2 очка набрал Максим Шалунов (1+1).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Анисимов — 1 (Полунин, Паскуале), 15:28 — 0:1. Шалунов — 5 (бол.), 27:28 — 0:2. Лилья — 8 (Михайлис, Валк), 43:28 — 1:2. Марченко — 3 (бол., Алексеев, Шалунов), 54:23 — 1:3. Кудрявцев — 4 (бол., Красковский), 57:35 — 1:4Вратари: Бояркин — ПаскуалеШтраф: 8 — 6Броски: 15 (4+6+5) — 39 (15+10+14)

    «Локомотив» набрал 24 очка и занимает 6 место в Западной конференции. «Барыс» седьмой с 18 очками в Восточной конференции.

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