Михайлис: Запредельный настрой позволяет «Барысу» обыгрывать хорошие команды

Главный тренер «Барыса»поделился мнением о победе над(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, эмоциональная. Соперник непростой, конечно, мы настраивались очень серьезно. Каждый в команде понимал, что нужно очень много сил отдать, чтобы победить.

Спасибо ребятам, очень хорошо отыграли, хотя были ошибки в обороне. Дотерпели. Вера, наверное, помогла, что должны были выиграть. Настрой был запредельный.

Мы уже полтора месяца встречаемся с топ-командами. Этот запредельный настрой позволяет обыгрывать хорошие команды и переходит на следующие матчи.

Не скажу, что СКА два раза обыграли — и какое-то преимущество. Самое главное — самоотдача и дисциплина», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

«Барыс» набрал 18 очков и находится на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Нур-Султана на выезде сыграет с минским «Динамо» (19 октября).