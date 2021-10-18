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    Михайлис: Запредельный настрой позволяет «Барысу» обыгрывать хорошие команды

    Хоккей Барыс СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением о победе над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    «Тяжелая игра, эмоциональная. Соперник непростой, конечно, мы настраивались очень серьезно. Каждый в команде понимал, что нужно очень много сил отдать, чтобы победить.

    Спасибо ребятам, очень хорошо отыграли, хотя были ошибки в обороне. Дотерпели. Вера, наверное, помогла, что должны были выиграть. Настрой был запредельный.

    Мы уже полтора месяца встречаемся с топ-командами. Этот запредельный настрой позволяет обыгрывать хорошие команды и переходит на следующие матчи.

    Не скажу, что СКА два раза обыграли — и какое-то преимущество. Самое главное — самоотдача и дисциплина», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    «Барыс» набрал 18 очков и находится на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Нур-Султана на выезде сыграет с минским «Динамо» (19 октября).

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