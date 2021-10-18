Жамнов: Постараемся, чтобы Кузнецов сыграл на Олимпиаде

Главный тренер сборной Россиисообщил, что нападающий «Вашингтона»может войти в состав национальной команды на олимпийский турнир в Пекине.

«Что касается ситуации Евгения Кузнецова, то мы работаем в этом направлении. Будем стараться, чтобы он участвовал в Олимпиаде. Но там много нюансов. Как у нас будет больше информации, мы ее объявим.

Я говорил с Женей, он горит желанием. Все, что было, — это в прошлом. Надеемся, что он поможет сборной на Играх», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Напомним, в 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.