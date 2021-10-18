Жамнов объяснил, почему Ковальчук назначен генменеджером сборной России

Главный тренер сборной России по хоккеюрассказал, почему нападающийбудет генеральным менеджером национальной команды на Олимпиаде-2022.

«Почему Ковальчук генменджер? У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал на пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я.

У нас уже был опыт в Турине, когда генменеджером был Буре.

Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.