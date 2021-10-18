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    Жамнов объяснил, почему Ковальчук назначен генменеджером сборной России

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Илья Ковальчук будет генеральным менеджером национальной команды на Олимпиаде-2022.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Почему Ковальчук генменджер? У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал на пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я.

    У нас уже был опыт в Турине, когда генменеджером был Буре.

    Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

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