Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Нападающие, а также голкипервошли в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Все трое выступают в НХЛ: Овечкин — лидер «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы Бэй».

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.