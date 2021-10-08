Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Все трое выступают в НХЛ: Овечкин — лидер «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы Бэй».
До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.
Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.