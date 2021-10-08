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    Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

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    Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский вошли в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Все трое выступают в НХЛ: Овечкин — лидер «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы Бэй».

    До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

    Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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