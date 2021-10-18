Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером

Илья Ковальчук Фото: globallookpress.com
Главным тренером национальной команды будет Алексей Жамнов.
В тренерский штаб также вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.
Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh