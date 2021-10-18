Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером

Стал известен состав тренерского штаба сборнойпо хоккею на Олимпиаде-2022.

Главным тренером национальной команды будет Алексей Жамнов.

В тренерский штаб также вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.