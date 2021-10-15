Николишин: У России четвёртая-пятая команда в мире. Победа на Олимпиаде будет чудом

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиадыподелился ожиданиями от ОИ-2022 в Пекине.

«Мог ли Жамнов отказаться возглавить сборную России? Ну, наверное, от таких предложений не отказываются. Но ты же хочешь выиграть Олимпиаду, хочешь выступить удачно.

А Жамнов не первый день в хоккее, он всё прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ — это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3.

Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России — номер один в мире. Дальше берём защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачёв не входит. И Орлов тоже. Никто не входит.

Защитники у нас уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но центры у нас пятые-шестые.

В сумме получается четвёртая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа — это чудо», — сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».