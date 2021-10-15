ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаКто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов
  • 20:53
    • Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»
  • 19:23
    • Три очка Гика помогли «Трактору» обыграть «Сочи»
  • 18:06
    • Источник: Талалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
  • 15:18
    • Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
  • 13:58
    • Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Николишин: У России четвёртая-пятая команда в мире. Победа на Олимпиаде будет чудом

    Хоккей Сборная России
    Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин поделился ожиданиями от ОИ-2022 в Пекине.

    Андрей Николишин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Николишин

    «Мог ли Жамнов отказаться возглавить сборную России? Ну, наверное, от таких предложений не отказываются. Но ты же хочешь выиграть Олимпиаду, хочешь выступить удачно.

    А Жамнов не первый день в хоккее, он всё прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ — это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3.

    Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России — номер один в мире. Дальше берём защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачёв не входит. И Орлов тоже. Никто не входит.

    Защитники у нас уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но центры у нас пятые-шестые.

    В сумме получается четвёртая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа — это чудо», — сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».

    Коммент Шоу
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли сенсационный «Анже» очки у ПСЖ?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «МЮ» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» снова не выиграет у «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.26
  • Экспресс дня 16 октября
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие