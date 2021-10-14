Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России

назначен на пост главного тренера олимпийской сборной России, информирует официальный сайт ФХР.

Для Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету. В сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20.

Место Ларинонова в молодежной сборной займет Олег Браташ.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером Олимпийской сборной.

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды.

Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.