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    Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России

    Хоккей Сборная России
    Игорь Ларионов назначен на пост главного тренера олимпийской сборной России, информирует официальный сайт ФХР.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    Для Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету. В сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20.

    Место Ларинонова в молодежной сборной займет Олег Браташ.

    Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером Олимпийской сборной.

    «Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды.

    Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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