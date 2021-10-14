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    Каменев — о переходе в ЦСКА: Все будет хорошо, начинаем с чистого листа

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    Новичок ЦСКА Владислав Каменев поделился эмоциями после заключения контракта с московским клубом.

    Владислав Каменев
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    Владислав Каменев

    Ранее «Сибирь» сообщила о расторжении контракта с игроком. Каменев перешел в клуб из Новосибирска 12 октября в результате обмена из СКА. Он не провел ни одного матча за новую команду.

    «Только положительные эмоции. Хорошо, что получилось попасть в такой клуб. Все будет хорошо, начинаем с чистого листа. Мои цели совпадают с командными.

    Здесь нет другой цели, кроме как идти за кубком. Я готов к этому, буду помогать, чем смогу и полностью отдаваться ЦСКА. А свои личные цели уже во вторую очередь.

    Удалось пообщаться с ребятами. Многих из них знал. Все меня хорошо встретили и приняли. Пообщался с тренерским штабом.

    До этого я бывал в Москве. Нужно будет привыкать к более продолжительной по времени дороге до арены. А в остальном все хорошо. Сама арена нравится, приятно было на ней играть в прошлом сезоне.

    ЦСКА хорошо поддерживают болельщики — это самое главное. Отличные эмоции от первого дня, проведенного в клубе», — приводит слова Каменева сайт красно-синих.

    25-летний Каменев в текущем сезоне отметился 1 передачей в 7 играх КХЛ.

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