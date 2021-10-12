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    «Нефтехимик» забросил шесть шайб в ворота «Йокерита»

    Хоккей КХЛ Йокерит Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» потерпел домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (3:6) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе победителей дубль оформил Марат Хайруллин, еще по шайбе забросили Данила Попов, Рафаэль Бикмуллин, Тимур Хафизов и Павел Порядин.

    За хозяев отличились Ханнес Бьорнинен, Алекс Грант и Никлас Йенсен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)
    Голы: Д. Попов — 3 (Митякин, Секстон), 1:37 — 0:1. Хайруллин — 6 (Порядин, Березин), 9:44 — 0:2. Бьернинен — 4 (бол., Йенсен, Хольм), 28:24 — 1:2. Бикмуллин — 4 (Хафизов, Шафигуллин), 35:08 — 1:3. Хайруллин — 7 (Гудачек, Березин), 35:47 — 1:4. Хафизов — 3 (мен., Клок, Хайруллин), 44:49 — 1:5. Грант — 2 (Хянникяйнен), 47:54 — 2:5. Йенсен — 7 (бол., Пакаринен, Хольм), 53:35 — 3:5. Порядин — 2 (п.в., Хайруллин, Митякин), 59:42 — 3:6Вратари: Линдбек (52:08 — 53:35, 58:30 — 59:42) — ТуохимааБроски: 30 (9+12+9) — 25 (10+7+8)Штраф: 4 — 12

    «Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд, «Йокерит» проиграл 4-й матч подряд.

    Следующая встреча у «Нефтехимика» против рижского «Динамо» в гостях. «Йокерит» дома примет «Сибирь».

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