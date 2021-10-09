«Автомобилист» на ввыезде одолел «Нефтехимик»

Екатеринбургскийпобедил нижнекамский(3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Райан Спунер в большинстве (36), Владимир Кузнецов (37), Брукс Мэйсек (47).

За хозяев забивали Евгений Митякин (13-я минута) и Егор Попов (53).

КХЛ. Регулярный чемпион «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Голы: Митякин — 1 (Д. Попов), 12:20 — 1:0. Спунер — 6 (бол.), 35:53 — 1:1. Кузнецов — 2 (Хрипунов), 36:26 — 1:2. Мэйсек — 8 (Блэкер), 46:35 — 1:3. Е.А. Попов — 4 (Сидоров), 52:54 — 2:3Вратари: Озолин (59:08) — ГалкинБроски: 29 (8+6+15) — 33 (10+13+10)Штраф: 8 — 2

Клуб из Екатеринбурга, занимающий пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрал 19 очков, а идущая девятой команда из Нижнекамска осталась с 12 очками.

11 октября «Автомобилист» ждет гостевая встреча с «Авангардом», а «Нефтехимик» на следующий день сыграет на выезде против «Йокерита».