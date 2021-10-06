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    Мартемьянов: Сегодня у парней был запредельный настрой

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    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после матча против рижского «Динамо» (3:1).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Мы провели сегодня неплохой матч. Более-менее выполнили игровое задание, то, что требовали от ребят.

    Первый период удался получше, в третьем уже больше по счету начали играть. В принципе, результатом доволен и содержанием игры более-менее доволен.

    Начало было похоже на матч с "Торпедо", за счет чего удалось избежать проблем? Сегодня у парней был запредельный настрой. Пропустили гол — это никого не смутило, это очень радует.

    Там была допущена тактическая ошибка при обороне, эмоции били через край, списываю на это. Внесли коррективы, более-менее стали играть.

    Антон Ведин разочаровывает? Ни в коем случае. У нас народ начал выздоравливать, у нас появилась длина лавки. Но, по-моему, опять сегодня сократилась.

    Мы не хотим, чтобы у нас одни и те же по пятнадцать матчей играли. Даем передышку. Те же Литовченко, Бодров немножко передохнули сегодня. Буквально один матч.

    За счет кого укоротилась лавка? Двое поедут в больницу на снимки. Комаров с коленом и Коротков с кистью, еще в первом периоде был сильный удар.

    Коротков вышел с капитанской нашивкой — разовая акция? В будущем получится капитан, парень открытый, честный, работяга, душа команды. Но у нас, я думаю, это разовая.

    Он выводил команду на предсезонных матчах, справлялся с этой ролью. Но эмоции бьют через край, похладнокровнее надо быть капитану. Будет справляться — будет капитаном», — сказал Мартемьянов «Чемпионату».

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