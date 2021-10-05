Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над «Локомотивом»

Петербургскийодержал домашнюю победу над ярославским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу перед вторым перерывом забросил Марат Хуснутдинов.

Вратарь СКА Ларс Юханссон отразил 21 бросок, отыграв второй матч подряд и четвертый в сезоне на ноль.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Хуснутдинов — 3 (Фальковский), 39:35 — 1:0Вратари: Юханссон — Паскуале (58:51)Броски: 22 (6+11+5) — 21 (3+4+14)Штраф: 4 — 6

В турнирной таблице КХЛ петербургская команда занимает 3-е место в Западной конференции с 21 очком в 14 матчах. «Локо» идет на 7-й позиции Запада — 14 очков после 14 игр.