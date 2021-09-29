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    Каспарайтис: По итогам Олимпиады Жамнова либо назовут великим тренером, либо обвинят во всех неудачах

    Хоккей Сборная России
    Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

    Дарюс Каспарайтис
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    Дарюс Каспарайтис

    «Назначать Знарка, а через два дня менять его на Жамнова — очень странное поведение со стороны ФХР, конечно. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, сделали расчет на их совместную работу. У этих тренеров получится отличный тандем, потому что один прекрасно знает российский хоккей, а другой — зарубежный.

    Безусловно, у Знарка гораздо больше опыта и в сборной, и в клубной работе. Но почему бы не попробовать кого-то нового? Это очень хорошее решение — взять тренера, который сам играл в НХЛ и понимает менталитет игроков этой лиги. Кроме того, он выступал за сборную и выигрывал Олимпиаду.

  • СМИ: ФХР была готова назначить Знарка главным тренером сборной, специалист даже подписал контракт
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    • Леша может найти общий язык с ребятами и как никто другой понимает весь смысл подготовки команды к Олимпийским играм. Жамнову стоит дать шанс попробовать себя и тогда он сможет достичь успеха. Для него это большой вызов. Думаю, он отлично справится.

    Я лично знаю Алексея с детства. Он всю жизнь относился к хоккею с профессионализмом. По итогам Олимпиады Жамнова либо назовут великим тренером, либо обвинят во всех неудачах. Время покажет, но я желаю ему успехов», — приводит слова Каспарайтиса «Спорт-Экспресс».

    Жамнов был назначен главным тренером сборной России по итогам экспертного совета ФХР.

    Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

    Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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