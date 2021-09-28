ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • 11:02
    • Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
  • 13:28
    • СМИ: ФХР была готова назначить Знарка главным тренером сборной, специалист даже подписал контракт
  • 12:12
    • Жамнов рассказал, почему согласился возглавить сборную России
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    СМИ: ФХР была готова назначить Знарка главным тренером сборной, специалист даже подписал контракт

    Хоккей Сборная России НХЛ КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Стали известны некоторые подробности выбора главного тренера для сборной России.

    Олег Знарок
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Знарок

    Как сообщает «Матч ТВ», федерация хоккея России (ФХР) была готова назначить на этот пост Олега Знарка, специалисту даже был отправлен контракт на подпись.

    Процесс подписания застопорился из-за того, что в первой версии контракта был вбит старый паспорт Знарка. Позже тренеру отправили новый документ, где он уже поставил свою подпись.

    Но позже возникли сложности уже со стороны руководителей, имеющих влияние на ФХР.

    Мнения разошлись, и помимо Знарка на должность были предложены кандидатуры Игоря Никитина и Сергея Федорова. В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером назначили Алексея Жамнова, который изначально предлагался в качестве помощника.

  • Фетисов о назначении Жамнова: Не знаю, что за «муточки» происходят
  • Читайте по теме

    • Жамнов был назначен главным тренером сборной России по итогам экспертного совета ФХР.

    Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

    Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие