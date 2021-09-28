СМИ: ФХР была готова назначить Знарка главным тренером сборной, специалист даже подписал контракт

Стали известны некоторые подробности выбора главного тренера для сборной

Как сообщает «Матч ТВ», федерация хоккея России (ФХР) была готова назначить на этот пост Олега Знарка, специалисту даже был отправлен контракт на подпись.

Процесс подписания застопорился из-за того, что в первой версии контракта был вбит старый паспорт Знарка. Позже тренеру отправили новый документ, где он уже поставил свою подпись.

Но позже возникли сложности уже со стороны руководителей, имеющих влияние на ФХР.

Мнения разошлись, и помимо Знарка на должность были предложены кандидатуры Игоря Никитина и Сергея Федорова. В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером назначили Алексея Жамнова, который изначально предлагался в качестве помощника.

Жамнов был назначен главным тренером сборной России по итогам экспертного совета ФХР.

Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.