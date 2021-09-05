«Магнитка» на выезде обыграла «Барыс»

Андрей Чибисов Фото: globallookpress.com
Первые два периода завершились нулевой ничьей. Развязка наступила в третьем периоде. Автором победной шайбы стал Андрей Чибисов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Лилья — 2 (Михайлис, Валк), 41:07 — 1:0. Карпов — 1 (бол., Хультстрем, Коростелев), 45:57 — 1:1. Чибисов — 2 (Пашнин), 58:31 — 1:2Вратари: Ортио (59:25) — ОлкинуораШтраф: 8 — 10Броски: 27 (5+12+10) — 33 (11+13+9)
«Металлург» набрал 4 очка и занимает третье место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя поражениями занимает десятое место.