ЦСКА по-волевому обыграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22в Москве одержал волевую победу над рижскимсо счетом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Григоренко (на 27-й минуте), Антон Слепышев (48) и Сергей Андронов (58), у рижан отличились Николай Елисеев (30) и Хантер Шинкарук (30).

Эта победа стала первой для красно-синих под руководством главного тренера Сергея Федорова.

КХЛ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 26:54 — 1:0. Елисеев — 1 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 29:08 — 1:1. Шинкарук — 1 (Пуарье), 29:54 — 1:2. Слепышев — 1 (бол., Валльмарк, Нестеров), 47:43 — 2:2. Андронов — 1 (мен., Попов), 57:42 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Маттссон (58:50 — 59:50, 59:56)Штраф: 8-8Броски: 32 (11+9+12) — 23 (6+11+6)

В следующем матче 6 сентября на чужом льду ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Динамо» в тот же день в гостях встретится с «Куньлунем».