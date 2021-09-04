ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании
  • 17:41
    • Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром
  • 16:30
    • Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
  • 11:47
    • Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио
  • 09:31
    • Кипр — Россия: на что ставят?
  • 09:17
    • Рублев в пятисетовом матче проиграл Тиафо
    Все новости спорта

    ЦСКА по-волевому обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 ЦСКА в Москве одержал волевую победу над рижским «Динамо» со счетом 3:2.

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Григоренко (на 27-й минуте), Антон Слепышев (48) и Сергей Андронов (58), у рижан отличились Николай Елисеев (30) и Хантер Шинкарук (30).

    Эта победа стала первой для красно-синих под руководством главного тренера Сергея Федорова.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 26:54 — 1:0. Елисеев — 1 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 29:08 — 1:1. Шинкарук — 1 (Пуарье), 29:54 — 1:2. Слепышев — 1 (бол., Валльмарк, Нестеров), 47:43 — 2:2. Андронов — 1 (мен., Попов), 57:42 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Маттссон (58:50 — 59:50, 59:56)Штраф: 8-8Броски: 32 (11+9+12) — 23 (6+11+6)

    В следующем матче 6 сентября на чужом льду ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Динамо» в тот же день в гостях встретится с «Куньлунем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России одержит первую победу при Карпине?
  • Кипр — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
  • Украина — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хорваты вновь не выиграют в гостях?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Парагвай — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Перу — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие