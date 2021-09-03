«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 1:5, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей.

У победителей хет-трик оформил Николай Кулемин (9, 38 и 58 минуты). Еще по шайбе забросили Джефф Плэт (40) и Сергей Шмелев (48).

В составе хозяев точный бросок нанес Якоб Лилья (46).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Кулемин — 1 (Кадейкин, Науменков), 8:49 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Плэтт), 37:20 — 0:2. Плэтт — 1 (Гранлунд, Маннинен), 39:58 — 0:3. Лилья — 1 (мен., Валк, Дитц), 45:33 — 1:3. Шмелев — 1 (бол., Башкиров, Кадейкин), 47:53 — 1:4. Кулемин — 3 (Кадейкин), 57:25 — 1:5Вратари: Бояркин — МетсолаШтраф: 14 — 16Броски: 35 (17+6+12) — 28 (6+15+7)

В следующем матче «Салават» в гостях сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» примет «Металлург».