ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России пока что вторая в группеБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 14:30
    • Божович — главный тренер тульского «Арсенала»
  • 20:18
    • Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры
  • 20:01
    • «Спартак» огласил заявку на Лигу Европы
  • 19:21
    • Хет-трик Кулемина принес «Салавату» победу над «Барысом»
    Все новости спорта

    Хет-трик Кулемина принес «Салавату» победу над «Барысом»

    «Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей.

    У победителей хет-трик оформил Николай Кулемин (9, 38 и 58 минуты). Еще по шайбе забросили Джефф Плэт (40) и Сергей Шмелев (48).

    В составе хозяев точный бросок нанес Якоб Лилья (46).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
    Голы: Кулемин — 1 (Кадейкин, Науменков), 8:49 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Плэтт), 37:20 — 0:2. Плэтт — 1 (Гранлунд, Маннинен), 39:58 — 0:3. Лилья — 1 (мен., Валк, Дитц), 45:33 — 1:3. Шмелев — 1 (бол., Башкиров, Кадейкин), 47:53 — 1:4. Кулемин — 3 (Кадейкин), 57:25 — 1:5Вратари: Бояркин — МетсолаШтраф: 14 — 16Броски: 35 (17+6+12) — 28 (6+15+7)

    В следующем матче «Салават» в гостях сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» примет «Металлург».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет дерзкому Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Спартак-2
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Катар — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие