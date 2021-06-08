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    Ротенберг: Первые 10 минут матча с Канадой все шло по нашему плану

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о тренерском штабе Валерия Брагина после ЧМ-2021.

    Россия — Канада
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    Россия — Канада

    В четвертьфинале турнира российская команда в овертайме уступила сборной Канады со счетом 1:2.

    «С этим штабом мы прошли весь год. На всех Евротурах работали этим штабом, хотя и не всегда в полном составе ездили.

    У нас есть результаты со сборной в минувшем сезоне: мы обыгрывали на Евротуре Финляндию, Швецию несколько раз, Чехию.

    На чемпионате мира мы в группе заняли первое место. Обыграли Чехию, Швейцарию и Швецию. Наш тренерский штаб весь сезон обыгрывал всех сильных конкурентов.

    Потом вышли на Канаду... Если вы посмотрите, у Канады в первом звене играли элитные игроки из "Оттавы", "Калгари". Это лидеры своих команд, игроки из первых звеньев.

    Первые 10 минут с Канадой показали, что все шло по нашему плану. По броскам выигрывали 8:0, поэтому работа продолжается дальше. Хотя мы и думаем, как усилить штаб. Мы планируем выиграть Олимпиаду в Пекине.

    Тренер Канады — Жерар Галлан — топовый тренер высокого уровня. Хотя я и не могу сказать, что наши специалисты слабее, потому что они обыграли эту Канаду в игре 5 на 5», — заявил Ротенберг «Бизнес Онлайн».

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