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    Ротенберг о поражении от Словакии: У победы много отцов, а поражение — сирота

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал поражение от команды Словакии (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2021.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «По игре нужно было забивать больше, выжимать максимум. Думаю, что здесь мы все вместе берем на себя ответственность за такой результат.

    Хоккей — это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник. Но турнир продолжается, все самое важное впереди. Самое главное сейчас — учиться на своих ошибках и двигаться вперед.

    У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение — сирота. Мы это понимаем и идем вперед.

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    • Есть пища для размышлений всем. Сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача — побеждать в каждом матче.

    Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили все на себя — у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться.

    Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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