Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России

Сборная России потерпела первое поражение в этом розыгрыше чемпионата мира, уступив сборной Словакии 1:3. Интересно, что ранее россияне проигрывали словакам 17 лет назад. В нашей статье рассмотрим, что пишут СМИ об этой неудаче российской команды.

Самонов заставляет позабыть о проблемах с вратарями

Лев Лукин, обозреватель «Чемпионата» в своей заметке обратил внимание на надежную игру вратаря сборной России Александра Самонова.

«России предстояло встретиться с командой, которая пока тоже не знает горечи поражений на ЧМ. Словаки обыграли Беларусь и Великобританию, а встречу с подопечными Брагина они неожиданно начали с позиции силы. В первом периоде словацкий голкипер откровенно скучал, тогда как на ворота Самонова обрушился шквал весьма опасных атак, и именно голкипер СКА стал главным героем отрезка.

Самонов как будто пытался доказать, что приезд Ильи Самсонова из "Вашингтона" в Ригу вовсе не обязателен, и тащил опаснейшие броски. Словаки не могли забить Александру ни с пятачка, ни с добиваний — если и дальше так пойдёт, то мы забудем про вратарскую проблему.

Словакия — Россия globallookpress.com

В первом периоде россияне даже перебросали словаков, хотя визуальное впечатление эту статистику не подтверждало, но реальной остроты от наших впереди практически не было».

Словакия победила по делу

Павел Климовицкий, который представляет СЭ, проанализировал результат матча и отметил, что в нем все закономерно.

«У сборной до турнира было слишком проблем, чтобы они вдруг в один миг исчезли и никак не проявились за две с лишним недели чемпионата мира. Вратари, центры, нападающие в целом. Еще и добавились травмированные из числа потенциальных самых ярких атакующих игроков, Окулов и Григоренко. Команда у Валерия Брагина стала походить не только на СКА, а на его некоторые молодежки, причем неудачного образца, — многовато ролевиков и маловато мастеров.

Все это, возможно, пригодится в плей-офф, но в обычном матче группового этапа против словацкой команды, которая в Риге совсем не проходная, как иногда бывало в последнее десятилетие, такое было обязано вылезти на поверхность.

Ладно счет 1:3 — проиграли, бывает. Куда больше смущает абсолютно равный характер матча, еще и с преимуществом словаков на некоторых отрезках. Да, это не Белоруссия, Дания или Казахстан, которым уступали другие фавориты — все-таки середняк на бумаге, а не аутсайдер. Но в успехе Словакии нет везения или чудес вратаря — всё по делу.

Безудержно ругать сборную пока смысла нет, как и не было логики для большой похвалы после победы над Чехией. Но есть другой вывод: теперь нет совершенно никакой уверенности, что Россия на этом турнире с легкостью обыграет кого-то, кроме явных аутсайдеров.

Соперник выиграл за счет самоотдачи. Валерий Брагин

Швейцария в субботу? Это будет очень, очень трудная игра. Дания, Белоруссия? Не исключайте интригу по ходу матча. Про разозленную Швецию, которая борется за место в плей-офф, что и нам теперь, к слову, предстоит уже не в облегченном режиме, можно не напоминать».

Усиление из НХЛ пойдет сборной России на пользу

Автор со Sports.Ru Никита Петухов считает, что нынешнему составу сборной России не хватает мастерства. По его мнению, усиление, которое в скором времени прибудет из НХЛ, будет как раз кстати.

«В абсолютной будничности происходящего видно небольшую проблему для сборной России: в таком составе у нее нет запаса в мастерстве над всеми соперниками (Великобритания, к сожалению, на этом турнире нам больше не попадется), встретив словаков, мы в очередной раз напомнили себе, что наш лучший состав из КХЛ по мастерству в сущности равен лучшему составу из любого другого европейского чемпионата — и разницу в таких играх часто делают горящие глаза.

А сборная вкатилась в режим будней и этого фактора у нее не было. Отсюда — серая по содержанию игра, которую мы могли бы и выиграть, но проиграли из-за пары случайностей, нереализованных моментов и рассеянности в концовке.

В таких играх очень здорово видно проблемы.

Здорово, что едет Орлов — наша синяя линия и так хороша, а станет, похоже, лучшей на турнире. Вырастет процент защитников из НХЛ и все, что на своей половине должно исполняться чисто, будет исполняться чище, чем сегодня. Один из кризисных эпизодов этого матча — первый пропущенный гол, когда Григорий Дронов, чуть ли не самый интересный для меня игрок в этой команде (интереснее, наверное, только Воронков), забуксовал под давлением у борта и запустил череду неприятных событий. В концовке которой Морозов и Бурдасов не вывели шайбу из зоны и допустили опасный бросок по нашим воротам.

Здорово, что едет Тарасенко — нашему нападению очень не хватает арсенала для взлома чужой насыщенной защиты. С этим есть проблемы у любого состава сборной — взять хотя бы полуфинал ЧМ-2019 — но эта Словакия явно не Финляндия-2019 и вариантов хочется побольше. Но игра в пас, за редкими эпизодами, не пошла ни у одной из троек (неплохо, при этом, разрывали в большинстве), Морозов проводит очень средний турнир, и новые варианты нужны.

Тарасенко завершил плей-офф красиво, тот уровень сопротивления, который предлагает ЧМ, знаком ему лет с 18, так что его приезд — это, конечно, интересно.

Здорово, что едет Самсонов: чемпионат мира-2021 и так выходит сюрреалистичным турниром (посмотрите на состав Канады), а тут мы еще всем миром будем обсуждать кто сыграет в следующем матче — Самонов или Самсонов. Самонов? Самсонов? Или все-таки Самонов?

Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом. Владислав Третьяк

Ну и глобальная проблема, конечно, то же есть: у меня одного ощущение, что словаки вышли играть целенаправленно против нас, а мы — "показывать правильный хоккей"? Вот тоже надо отвыкать: как видно по результатам, на турнире очень равные и очень разные команды — быть уверенным, что со всеми будет работать одно и то же (броски Бурдасова) — просто наивно.

Каким бы слабым ни был турнир, мы тут не фавориты и для победы нужно поработать».

Россиянам не хватало креатива в атаке

На сайте «Плеймейкер» отметили слабую игру российской команды в атаке. Редакция ресурса с нетерпением ждет подкрепление из НХЛ.

«Россия на ЧМ в Риге получила первую оплеуху. Весьма, надо сказать, неожиданную, но будем надеяться, что это станет уроком. Словакия смогла навязать команде Валерия Брагина свой хоккей — вязкий, с кучей силовой борьбы, разбивающий игру на какие-то отельные эпизоды. И оказалось, что этого достаточно, чтобы парализовать нашу атаку.

Единственный гол на счету Александра Барабанова, но сделал его, можно сказать, Сергей Толчинский, лучший игрок Кубка Гагарина-2021. Форвард "Авангарда" набирает очки за результативность вторую игру кряду. Он и провел всего две, а ведь изначально его даже не вызвали на сбор. Только после провала на Еврочеллендже, где российская атака сподобилась в конце апреля на один гол в двух матчах со швейцарцами, и критики в СМИ в "Авангард" пришел вызов на игрока.

Со словаками не смогли сыграть Константин Окулов и Михаил Григоренко. Они одни из тех, кто способен в этой сборной творить. Креатива в нападении в третьем для россиян матче турнира явно не доставало. Действия в атаке были академичными, легко читались. Да и хорошего движения, как было в стартовом матче с чехами, не наблюдалось. Получается, что никакой глубины состава у нас нет? Выпали лидеры — и Красная Машина сразу забарахлила.

После ночных матчей в НХЛ стало ясно, что на подмогу прилетит Владимир Тарасенко. Это очень хорошо. В последней встрече серии с "Колорадо" наш нападающий "Сент-Луиса", завершившего сезон, отметился дублем, он в прекрасной форме. И способен потащить команду за собой. В игре со Словакией вести ее на подвиги оказалось некому. И это также вызывает тревогу.

Как и такой факт, что этому сопернику мы на чемпионатах мира не проигрывали с 2004-го (матч в олимпийском Пхенчхане вынесем за скобки). На всякий случай то был самый провальный ЧМ в исполнении сборной. Тогда дружина Виктора Тихонова не вышла в четвертьфинал, заняв 11-е место и переплюнув даже черный Питер-2000. Не хотелось бы проводить таких аналогий. Будем верить, что поражение — лишь досадная случайность.

Главный вывод для нас — надо начинать с первых минут. Нет времени раскачиваться, все команды начинают хорошо. Поменьше потерь в средней зоне. Иван Проворов

Добавятся в команду новые люди — защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов. Возможно с энхаэловским голкипером команда будет чувствовать себя поувереннее. Будем также держать пальцы крестом, чтобы поправились Окулов и Григоренко. Уже ясно, что турнир в Риге — особенный во всех отношениях. И непредсказуемый ни в чем».

Подкрепление из НХЛ

Редакция сайта «Спорт день за днем» проанализировала предстоящее усиление российской сборной. Завершившие сезон в НХЛ игроки в скором времени смогут увеличить кадровые возможности тренерского штаба.

«С учетом количества уже произошедших в Риге сенсаций и изначально небольшой важности группового этапа, матч со словаками должен был ответить на два вопроса. Что все же по готовности сборной России, и нужны ли нам те трое из НХЛ.

Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко ночью вылетели из Кубка Стэнли и тут же согласились приехать в сборную. Для Самсонова с Тарасенко это шанс зарядиться эмоциями и получить дополнительную практику после скомканного сезона. Орлов же просто вежливый и не умеет отказывать. Да и с Брагиным он работал — в том самом золотом Баффало.

И первое, что можно сказать, Самсонов точно едет не на позицию твердого первого номера. Александр Самонов выдал несколько очень важных и хороших спасений в матче со Словакией. По второму голу вопросов точно нет — слишком сильный рикошет. В случае же с первой шайбой и еще парой моментов (любит голкипер СКА отбить первый бросок перед собой), можно и подискутировать.

Однако и у Самсонова за спиной очень противоречивый год. Он некстати получал травму в бытовых условиях (упал с квадроцикла), попадался на нарушении дисциплины (опаздывал на собрания и нарушал ковид-протокол) и не стал железным первым номером после ухода Холтби — постарался чешский вратарь Ванечек.

Орлов пусть и раскачался во второй половине сезона, но едет в сборную, где оборона пока самая сильная линия. Как теперь тренерский штаб будет делить игровое время — вопрос интересный, но жаловаться на приезд одного из лучших защитников страны вообще — некрасиво.

Мы сегодня не играли хорошо. Усиление из НХЛ? Да, приедут Тарасенко, Орлов и Самсонов, мы ждем ребят. Ждем, что они усилят команду. Александр Барабанов

Тарасенко же добавит того, чего не хватило в том числе в матче со Словаками — умения решить эпизод в одиночестве. Пока залечивает травму Михаил Григоренко у сборной действительно шикарным броском может похвастаться разве что Антон Бурдасов. Без Константина Окулова не так хорош и Максим Шалунов (потенциально еще один снайпер), немного ушедший в тень своих новых партнеров по звену.

Владимир также поможет Никите Задорову крушить соперников (со Словакией защитник справлялся хорошо). Правда на большой площадке не самому скоростному форварду может быть тяжеловато. Да и найти для него правильное сочетание — новая головная боль Валерия Брагина».