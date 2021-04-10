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    Никитин: Хоккей состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали

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    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат пятого матча финала плей-офф Западной конференции против СКА (2:3 3ОТ, 3-2).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Что пошло не так в середине второго периода? Там сначала потеря была, а при второй шайбе — недоработка в обороне.

    Такое случается, хоккей состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали.

    Перекроили все тройки. Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. А дальше дергать постоянно не было никакого смысла.

    Посмотрим, продолжат ли они послезавтра так же. Времени еще достаточно, сейчас не готов ответить.

    При победной шайбе СКА была очевидная, грубая ошибка. Усталость, естественно. Ошибки в основном на усталости и происходят.

    Почти две встречи ребята сыграли, они же не могут работать, как компьютеры. Особенно голову им не забивали — мы же весь год тренируем эти вещи, они все знают.

    В прошлой встрече мы сыграли не с полной концентрацией. А сегодня не реализовали свои возможности, а СКА реализовал», — цитирует тренера сайт СКА.

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