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    Кадейкин: Мы слишком пассивно сыграли — удача любит смелых

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    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал четвертое подряд поражение от «Ак Барса» (2:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    «Тяжело что-то сказать. Мы давили, но пропустили простые шайбы. Попытались выровнять ситуацию, но не получилось.

    Если говорить о вбрасываниях, то я думаю, что Кормье, который против меня часто играл, лучший в лиге.

    Но не считаю, что это ключевой момент. Наверное, работоспособность, потому что у обеих команд были полумоменты.

    Если Казань своей самоотверженной игрой нам не давала их реализовывать, то мы легко давали им забивать.

    И мы слишком пассивно сыграли — удача любит смелых, надо было забирать победы, а не ждать. "Ак Барс" — это не тот соперник, который будет отдавать их.

    Конечно, 0-4 никто не ожидал. Каждый матч мог сложиться иначе, но нам чего-то не хватало, мы не нашли в себе резерва, чтобы его перевернуть», — цитирует Кадейкина официальный сайт уфимской команды.

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