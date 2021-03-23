Кадейкин: Мы слишком пассивно сыграли — удача любит смелых

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал четвертое подряд поражение от «Ак Барса» (2:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Тяжело что-то сказать. Мы давили, но пропустили простые шайбы. Попытались выровнять ситуацию, но не получилось.

Если говорить о вбрасываниях, то я думаю, что Кормье, который против меня часто играл, лучший в лиге.

Но не считаю, что это ключевой момент. Наверное, работоспособность, потому что у обеих команд были полумоменты.

Если Казань своей самоотверженной игрой нам не давала их реализовывать, то мы легко давали им забивать.

И мы слишком пассивно сыграли — удача любит смелых, надо было забирать победы, а не ждать. "Ак Барс" — это не тот соперник, который будет отдавать их.

Конечно, 0-4 никто не ожидал. Каждый матч мог сложиться иначе, но нам чего-то не хватало, мы не нашли в себе резерва, чтобы его перевернуть», — цитирует Кадейкина официальный сайт уфимской команды.