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    • СКА дома обыграл минское «Динамо»
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    СКА дома обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск СКА Прогнозы на КХЛ
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

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    СКА

    В составе победителей дубль оформил Эмиль Галимов, еще по шайбе забросили Миро Аалтонен и Иван Морозов.

    Шайбы минчан забросили Денис Мосалев и Франсис Паре.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
    Голы: Галимов — 7 (Фантенберг), 16:37 — 1:0. Аалтонен — 10 (Ткачев, Ожиганов), 18:48 — 2:0. Морозов — 13 (бол., Марченко), 26:38 — 3:0. Мосалев — 5 (Митчелл), 42:08 — 3:1. Паре — 3 (Мосалев, Митчелл), 42:24 — 3:2. Галимов — 8 (Морозов), 54:18 — 4:2Нереализованный буллит: Морозов (СКА), 13:41 (Вратарь)Броски: 25 (10+6+9) — 17 (5+5+7)Вратари: Самонов — Фурх (Тэйлор, 29:57, 58:05 — 58:52, 59:18)Штраф: 2 — 4

    СКА выиграл дивизион Боброва и занял второе место в Восточной конференции, набрав 82 очка. Минское «Динамо» финишировало седьмым на «Западе» с 67 очками.

    В первом раунде плей-офф СКА и белорусский клуб сыграют друг с другом. Розыгрыш Кубка Гагарина начнется 2 марта.

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