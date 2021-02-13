Самонов в одиночку обыграл шведов в матче Евротура, заявил Третьяк

Президент ФХРпрокомментировал победу сборной России над командой Швеции в матче шведского этапа Евротура (2:1 Б).

«Тяжелая и интересная игра на нервах с сильной шведской командой. Наш вратарь в одиночку их обыграл, он молодец.

Если откровенно, то все ребята старались, заслужили победу. Они старались на протяжении всего матча, хорошо, что в овертайме выдержали, когда шведы нас могли "похоронить".

Восьмая победа подряд важна для команды, хоккеисты чувствуют уверенность. Тренеры смотрят на перспективы ребят, кто как бьется, кто как играет.

Самое главное — не пропустить таланты, в будущем правильно сделать выбор. Из этого состава игроки могут оказаться в заявке на чемпионат мира, например, вратарь точно.

Он третий Евротур вытаскивает», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2).

В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами.