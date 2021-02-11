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    Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России одержала победу над командой Финляндии в своем стартовом матче Шведских хоккейных игр.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Мальме, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

    Победу российской команде принесли голы Артема Минулина (14 минута), Ивана Чеховича (17) и Владимира Бутузова (43). Две голевые передачи на свой счет записал капитан команды Дамир Жафяров.

    У финнов отличились Ере Иннала (34) и Юусо Пуустинен (60).

    Хоккей. Евротур
    Россия — Финляндия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Минулин — 1 (Чехович, Жафяров), 13:31 — 1:0. Чехович — 1 (Жафяров, Зборовский), 16:06 — 2:0. Иннала — 1 (Оямяки), 33:52 — 2:1. Бутузов — 1 (Коваленко), 42:37 — 3:1. Пуустинен — 1 (Лейно, Карьялайнен), 59:38 — 3:2Вратари: Самонов — Сятери (57:52 — 58:16, 58:26)Штраф: 8 — 2Броски: 16 (7+4+5) — 22 (1+7+14)

    В следующем матче Россия сыграет со Швецией. Матч пройдет 13 февраля.

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