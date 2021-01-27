Московское «Динамо» разгромило ЦСКА

Фрагмент матча
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Победу «Динамо» одержало благодаря точным броскам Андрея Сергеева, Магнуса Пяярви-Свенссона, Вадима Шипачева и Даниила Тарасова. Одним точным броском в составе гостей отличился Константин Окулов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы: Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Яшкин), 7:25 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 4 (Линдберг), 7:41 — 2:0. Окулов — 15 (Шалунов, Мамин), 55:22 — 2:1. Шипачев — 19 (п.в., Яшкин), 59:16 — 3:1. Тарасов — 16 (п.в., Волков), 59:43 — 4:1Вратари: Еременко — Шарыченков (Юханссон, 23:18, 58:57 — 59:16, 59:32 — 59:43)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (7+9+11) — 20 (5+8+7)
ЦСКА в любом случае попадает в плей-офф Кубка Гагарина. Московское «Динамо» идет четвертым с 65 очками на «Западе».