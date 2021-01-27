ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку и Златан ИбрагимовичНеоправданная агрессия. Ибра подвел «Милан» в дерби с «Интером»
  • 21:41
    • Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
  • 22:19
    • Московское «Динамо» разгромило ЦСКА
  • 22:12
    • СКА победил «Северсталь», «Йокерит» оказался сильнее «Сочи»
  • 21:37
    • «Торпедо» на выезде одолело минское «Динамо»
  • 21:23
    • «Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря дублю Аверина
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» разгромило ЦСКА

    Хоккей КХЛ Динамо ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    В московском дерби КХЛ «Динамо» разгромило ЦСКА со счетом 4:1. Это второе поражение гостей подряд.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Победу «Динамо» одержало благодаря точным броскам Андрея Сергеева, Магнуса Пяярви-Свенссона, Вадима Шипачева и Даниила Тарасова. Одним точным броском в составе гостей отличился Константин Окулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Яшкин), 7:25 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 4 (Линдберг), 7:41 — 2:0. Окулов — 15 (Шалунов, Мамин), 55:22 — 2:1. Шипачев — 19 (п.в., Яшкин), 59:16 — 3:1. Тарасов — 16 (п.в., Волков), 59:43 — 4:1Вратари: Еременко — Шарыченков (Юханссон, 23:18, 58:57 — 59:16, 59:32 — 59:43)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (7+9+11) — 20 (5+8+7)

    ЦСКА в любом случае попадает в плей-офф Кубка Гагарина. Московское «Динамо» идет четвертым с 65 очками на «Западе».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» разгромить худшую команду АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли «Барса» пройти дерзкий «Райо»?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • СПАЛ не помешает «Юве» выйти в полуфинал Кубка Италии
  • «Ювентус» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие