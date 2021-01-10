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    Брагин: Очень хороший плей-оффный матч с ЦСКА получился

    Хоккей СКА ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Очень хороший плей-оффный матч получился с обилием силовой борьбы, поэтому моментами ЦСКА имел преимущество, моментами — мы. В основное время 2:2, но вот в овертайме противник забил…

    Не за горами плей-офф, идет подготовка, смотрим на данный момент, у кого лучше состояние, те и выходят. Будем стараться выиграть следующий матч.

    У ребят, которые вернулись из Канады психологически нормальное состояние, что касается "физики" — идет реакклиматизация.

    Грошев нормально выглядел, по движению вопросов нет. И Кирсанов неплохо сыграл. Аскаров, конечно, получит свои шансы.

    Противник очень активно начал, имел небольшое преимущество, потом команда адаптировалась к этим скоростям, пошла обоюдоострая игра.

    Конечно, поражения всегда давят на любую команду, поэтому надо постараться выиграть следующий матч», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним, что СКА потерпел 4-е поражение подряд. В настоящий момент петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков.

    Следующий матч СКА проведет с «Сочи» 12 января дома.

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