Брагин: Очень хороший плей-оффный матч с ЦСКА получился

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хороший плей-оффный матч получился с обилием силовой борьбы, поэтому моментами ЦСКА имел преимущество, моментами — мы. В основное время 2:2, но вот в овертайме противник забил…

Не за горами плей-офф, идет подготовка, смотрим на данный момент, у кого лучше состояние, те и выходят. Будем стараться выиграть следующий матч.

У ребят, которые вернулись из Канады психологически нормальное состояние, что касается "физики" — идет реакклиматизация.

Грошев нормально выглядел, по движению вопросов нет. И Кирсанов неплохо сыграл. Аскаров, конечно, получит свои шансы.

Противник очень активно начал, имел небольшое преимущество, потом команда адаптировалась к этим скоростям, пошла обоюдоострая игра.

Конечно, поражения всегда давят на любую команду, поэтому надо постараться выиграть следующий матч», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, что СКА потерпел 4-е поражение подряд. В настоящий момент петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков.

Следующий матч СКА проведет с «Сочи» 12 января дома.