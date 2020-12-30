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    Ротенберг: «Молодежка» важно было вернуть победный эмоциональный фон. Мы увидели то, что команда тренировала

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу сборной России над Австрией (1:7) на групповом этапе МЧМ-2021.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    «Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф.

    Самая важная игра — следующая, в которой сборная России будет играть за первое место в группе. В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса — как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас — восстановление к матчу со шведами.

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    • Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идем от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», — приводит слова Ротенберга ТАСС. 0

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