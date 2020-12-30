Ларионов: Хотел бы выразить респект сборной Австрии

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал победу над Австрией (7:1), а также травму

«Больше всего мне понравилось, что мы выиграли. Ребята, которые не могли забить в предыдущих встречах, наконец-то смогли забить. Хотел бы выразить респект сборной Австрии, соперник сражался.

Сыграет ли Чинахов со Швецией? Тяжело сказать. Думаю, доктора будут решать. Пока я не могу сказать, что будет завтра. На данный момент он не готов играть со шведами», — цитирует Ларионова Sport24.

Чинахов получил повреждение на 5-й минуте встречи, ударившись о борт после фола со стороны защитника австрийцев Якоба Пфеффера. 0