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    Ларионов: Хотел бы выразить респект сборной Австрии

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над Австрией (7:1), а также травму Егора Чинахова.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Больше всего мне понравилось, что мы выиграли. Ребята, которые не могли забить в предыдущих встречах, наконец-то смогли забить. Хотел бы выразить респект сборной Австрии, соперник сражался.

    Сыграет ли Чинахов со Швецией? Тяжело сказать. Думаю, доктора будут решать. Пока я не могу сказать, что будет завтра. На данный момент он не готов играть со шведами», — цитирует Ларионова Sport24.

    Чинахов получил повреждение на 5-й минуте встречи, ударившись о борт после фола со стороны защитника австрийцев Якоба Пфеффера. 0

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