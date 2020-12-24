«Автомобилист» оказался сильнее «Салавата»

В поединке чемпионата КХЛна своем льду обыгралсо счетом 3:2.

Шайба Маркуса Гринлунда открыла счет в матче, однако хозяева сравняли еще в первом периоде благодаря усилиям Георгия Белоусова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Гранлунд — 14 (Маннинен, Хартикайнен), 9:17 — 0:1. Белоусов — 5 (бол., Дацюк, Геноуэй), 15:29 — 1:1. Гранлунд — 15 (бол., Ларсен, Маннинен), 39:31 — 1:2. Бочаров — 10 (Белоусов), 52:33 — 2:2. Куликов — 3 (Бочаров, Трямкин), 56:04 — 3:2Нереализованный буллит: Макеев (Автомобилист), 6:10 (Вратарь)Вратари: Коварж — Метсола (58:24)Штраф: 4 — 6Броски: 29 (13+5+11) — 20 (7+9+4)

Маркус Гринлунд оформил дубль во втором периоде, а гости ответили шайбами Станислава Бочарова и Павла Куликова в третьем. 0