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    «Автомобилист» оказался сильнее «Салавата»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В поединке чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

    Игрок «Автомобилиста»
    Игрок «Автомобилиста»

    Шайба Маркуса Гринлунда открыла счет в матче, однако хозяева сравняли еще в первом периоде благодаря усилиям Георгия Белоусова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Гранлунд — 14 (Маннинен, Хартикайнен), 9:17 — 0:1. Белоусов — 5 (бол., Дацюк, Геноуэй), 15:29 — 1:1. Гранлунд — 15 (бол., Ларсен, Маннинен), 39:31 — 1:2. Бочаров — 10 (Белоусов), 52:33 — 2:2. Куликов — 3 (Бочаров, Трямкин), 56:04 — 3:2Нереализованный буллит: Макеев (Автомобилист), 6:10 (Вратарь)Вратари: Коварж — Метсола (58:24)Штраф: 4 — 6Броски: 29 (13+5+11) — 20 (7+9+4)

    Маркус Гринлунд оформил дубль во втором периоде, а гости ответили шайбами Станислава Бочарова и Павла Куликова в третьем. 0

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