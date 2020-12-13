«Северсталь» разгромила «Торпедо»

Хоккеисты «Северстали»
globallookpress.com
Быструю шайбу на 4 минуте забил Владислав Провольнев. Победный счет закрепили шайбы Даниила Вовченко и Адама Лишки.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Провольнев — 7 (Капустин, Моисеев), 3:59 — 1:0. Вовченко — 10 (Кодола, Адамчук), 46:22 — 2:0. Провольнев — 8 (бол., А. Гареев), 47:21 — 3:0Вратари: Подъяпольский — СеребряковШтраф: 6 — 8Броски: 30 (8+15+7) — 23 (14+7+2)
«Северсталь» набрала 42 очка и занимает 5 место на «Западе». «Торпедо» занимает 7 место на «Востоке» с 38 баллами. 0