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    «Северсталь» разгромила «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Северсталь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Северсталь» в Череповце разгромила «Торпедо» со счетом 3:0 в рамках матча КХЛ.

    Хоккеисты «Северстали»
    Хоккеисты «Северстали»

    Быструю шайбу на 4 минуте забил Владислав Провольнев. Победный счет закрепили шайбы Даниила Вовченко и Адама Лишки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Провольнев — 7 (Капустин, Моисеев), 3:59 — 1:0. Вовченко — 10 (Кодола, Адамчук), 46:22 — 2:0. Провольнев — 8 (бол., А. Гареев), 47:21 — 3:0Вратари: Подъяпольский — СеребряковШтраф: 6 — 8Броски: 30 (8+15+7) — 23 (14+7+2)

    «Северсталь» набрала 42 очка и занимает 5 место на «Западе». «Торпедо» занимает 7 место на «Востоке» с 38 баллами. 0

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