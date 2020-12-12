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    СКА уверенно разобрался с рижским «Динамо»

    «Динамо» Рига — СКА: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Рига СКА Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде одержал победу над рижским «Динамо» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).

    Хоккеисты СКА
    Хоккеисты СКА

    Победу «армейцам» принесли голы Игоря Ожиганова (2 минута), Владимира Ткачева (10), Якова Тренина (20) и Андрея Кузьменко (25).

    Рижане ответили единственным точным броском Мартиньша Дзиеркалса (49).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
    Голы: Ожиганов — 5 (бол., Фантенберг, Вей), 1:28 — 0:1. Ткачев — 11 (Антипин, Токранов), 9:43 — 0:2. Тренин — 4, 19:40 — 0:3. Кузьменко — 9 (бол., Галенюк, Хафизуллин), 24:31 — 0:4. Дзиеркалс — 5 (бол., Шваненбергс, Сунд), 48:27 — 1:4Вратари: Макинтайр (Проскуряков, 9:43) — ХелльбергШтраф: 4 — 10Броски: 22 (5+7+10) — 16 (12+3+1)

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (51 очко), а рижское «Динамо» — 11-е (15 очков). 0

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