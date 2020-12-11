Обладатель Кубка Гагарина Чернов умер в 38 лет

Бывший нападающийАртем Чернов скончался в возрасте 38 лет.

Об этом сообщает «Динамо» Москва в Twitter.

«Чемпион страны и обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артема», — говорится в заявлении клуба.

По ходу карьеры Чернов выступал в КХЛ за «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь». Он набрал 111 (47+64) очков в 300 матчах. Чернов является обладателем Кубка Гагарина-2012 в составе «Динамо». 0