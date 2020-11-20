Назван расширенный состав сборной России на МЧМ-2021

Стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к молодежному чемпионату мира 2021 года, сообщает официальный сайт ФХР.

Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

Сбор российской команды перед молодежным чемпионатом мира стартует 29 ноября в Новогорске. 13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон, а 22 и 24 декабря проведет товарищеские матчи с командами Словакии и Канады.

Расширенный состав выглядит так:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив»), Александр Кирпичников («Трактор»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA). 0