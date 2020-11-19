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    «Авангард» одержал победу над «Барысом»

    «Барыс» — «Авангард»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Авангард Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» одержал победу над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Авангарда»
    Хоккеисты «Авангарда»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

    Дубль у победителей оформил Денис Зернов, еще по шайбе забросили Наиль Якупов, Алексей Емелин и Кирилл Семенов.

    В составе казахстанской команды отличились Якоб Лилья и Дмитрий Гурков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
    Голы: Зернов — 5 (Покка, Бобков), 4:27 — 0:1. Якупов — 4 (Каски, Буше), 8:09 — 0:2. Лилья — 8 (Хетерингтон, Шалапов), 11:47 — 1:2. Емелин — 3 (Зернов, Буше), 16:03 — 1:3. Семенов — 4 (Емелин, Хохлачев), 38:03 — 1:4. Гурков — 1 (Хетерингтон, Асетов), 45:16 — 2:4. Зернов — 6 (Буше), 53:57 — 2:5Вратари: Ортио — БобковШтраф: 6 — 6Броски: 27 (10+10+7) — 34 (11+14+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (38 очков), а «Барыс» — девятое (25 очков). 0

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