«Барыс» — «Авангард»: счет матча 2:5, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

Дубль у победителей оформил Денис Зернов, еще по шайбе забросили Наиль Якупов, Алексей Емелин и Кирилл Семенов.

В составе казахстанской команды отличились Якоб Лилья и Дмитрий Гурков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: Зернов — 5 (Покка, Бобков), 4:27 — 0:1. Якупов — 4 (Каски, Буше), 8:09 — 0:2. Лилья — 8 (Хетерингтон, Шалапов), 11:47 — 1:2. Емелин — 3 (Зернов, Буше), 16:03 — 1:3. Семенов — 4 (Емелин, Хохлачев), 38:03 — 1:4. Гурков — 1 (Хетерингтон, Асетов), 45:16 — 2:4. Зернов — 6 (Буше), 53:57 — 2:5Вратари: Ортио — БобковШтраф: 6 — 6Броски: 27 (10+10+7) — 34 (11+14+9)

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (38 очков), а «Барыс» — девятое (25 очков). 0