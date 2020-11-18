Брагин: Осадок после матча с «Трактором» неприятный

Валерий Брагин
globallookpress.com
«Осадок после матча неприятный, конечно. С такой атакой мы должны забивать голы.
Мы не забили сегодня ни одного гола, поэтому и поражение. Хотя моменты были.
Ясно было, что "Трактор" сыграет строго от обороны, будет ждать нашей ошибки. Хотя ошибок особо не было в плане тактики.
Они забили, а мы не смогли», — приводит слова Брагина «РИА Новости».
«Трактор», одержав пятую победу подряд, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на «Западе» (35). 0