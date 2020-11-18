Брагин: Осадок после матча с «Трактором» неприятный

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение команды в домашнем матче с(0:1).

«Осадок после матча неприятный, конечно. С такой атакой мы должны забивать голы.

Мы не забили сегодня ни одного гола, поэтому и поражение. Хотя моменты были.

Ясно было, что "Трактор" сыграет строго от обороны, будет ждать нашей ошибки. Хотя ошибок особо не было в плане тактики.

Они забили, а мы не смогли», — приводит слова Брагина «РИА Новости».

«Трактор», одержав пятую победу подряд, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на «Западе» (35). 0