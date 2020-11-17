«Амур» — «Авангард»: счет матча 2:3, обзор голов

Сергей Толчинский
КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
У победителей отличились Сергей Толчинский, Кирилл Семенов и Вилле Покка.
В составе проигравших точные броски нанесли Томаш Зогорна и Александр Горшков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Т. Зогорна — 5 (Г. Зогорна), 3:54 — 1:0. Толчинский — 10 (Найт), 10:26 — 1:1. Семенов — 3 (Емелин, Хохлачев), 23:49 — 1:2. Покка — 3 (Стась, Секач), 36:29 — 1:3. Горшков — 5 (бол., Г. Зогорна, Т. Зогорна), 59:05 — 2:3Вратари: Аликин (58:21 — 59:05, 59:26) — БобковШтраф: 8 — 22Броски: 25 (6+9+10) — 43 (15+15+13)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (36 очков), «Амур» идет десятым (22 очка). 0