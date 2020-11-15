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    «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Металлургом»

    Хоккей КХЛ Сибирь Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Металлург»
    «Сибирь» — «Металлург»

    Поединок, проходивший в Новосибирске, завершился победой хозяев льда со счетом 3:2.

    Дублем в составе «Сибири» отметился Ефим Гуркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Гуркин — 3 (Красоткин), 22:03 — 1:0. Гуркин — 4 (бол., Ермаков, Шаров), 30:18 — 2:0. Прохоркин — 4 (Плотников, Карпов), 40:17 — 2:1. Мозякин — 4 (бол., Яковлев, Бек), 44:01 — 2:2. Пуустинен — 10 (Руохомаа), 50:12 — 3:2Вратари: Красоткин (Сятери, 26:01) — Кошечкин (58:05)Штраф: 4-6Броски: 22 (8+6+8) — 37 (15+9+13)

    «Сибирь», набрав 23 очка, идет 9-й в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Металлург» потерпел пятое поражение в шести последних матчах. У «Магнитки» — 32 очка и 6-я позиция. 0

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