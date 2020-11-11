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    Квартальнов: Зарипов выйдет на лед в матче с «Трактором»

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Торпедо» (6:2) рассказал, когда вернутся в строй травмированные хоккеисты казанского клуба.

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    «Два периода была хорошая равная игра. Но концовка матча нам удалась, хотя где-то и повезло.

    Наверное, какой-то игровой запал у нас пропал. Надо добавлять, команда может играть лучше.

    Билялова, думаю, увидим в этом месяце. Галимова — чуть попозже. Хенкель, возможно, выйдет на лед в следующей игре.

    Данис Зарипов сыграет с "Трактором" 12 ноября», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ»

    Напомним, что Данис Зарипов был изолирован перед матчем с «Салаватом Юлаевым» из-за симпотомов ОРВИ.

    После этой встречи казанский клуб набрал 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

    В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет с «Трактором». 0

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