«Динамо» Москва — «Витязь»: счет матча 1:5, обзор голов

«Динамо» Москва — «Витязь»
ХК «Витязь»
Единственную шайбу в составе «бело-голубых» забросил Теэму Пулккинен.
У победителей отличились Федор Малыхин, Линус Хультстрем, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Малыхин — 4 (Артюхин, Смолин), 13:11 — 0:1. Хультстрем — 3 (Теденбю), 19:41 — 0:2. Теденбю — 6 (Дэнфорт), 24:24 — 0:3. Паутов — 2 (Моисеев, Гребенщиков), 41:56 — 0:4. Пулккинен — 6 (Тарасов, Линдберг), 44:49 — 1:4. Дергачев — 5 (Даугавиньш, Семин), 45:45 — 1:5Вратари: Бочаров (Еременко, 24:24) — ТодыковШтраф: 12 — 16Броски: 29 (8+11+10) — 24 (7+9+8)
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает седьмое место (20 очков), а «Витязь» — девятое (19 очков). 0