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    Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

    Хоккей КХЛ Амур Прогнозы на КХЛ
    Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

    Александр Гулявцев
    Александр Гулявцев

    Исполняющим обязанности главного тренера «Амура» стал Павел Торгаев.

    «Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф. Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю "Амуру" удачи в будущем сезоне», — сказал Гулявцев.

    Гулявцев возглавил клуб из Хабаровска в январе 2019 года. В сезоне-2019/20 «Амур» под руководством 47-летнего специалиста занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф. 0

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