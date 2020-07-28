Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

покинул пост главного тренерав связи с семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Амура» стал Павел Торгаев.

«Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф. Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю "Амуру" удачи в будущем сезоне», — сказал Гулявцев.

Гулявцев возглавил клуб из Хабаровска в январе 2019 года. В сезоне-2019/20 «Амур» под руководством 47-летнего специалиста занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф. 0