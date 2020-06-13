Президент ЦСКА считает ошибкой потолок зарплат в 900 миллионов рублей

Президент ЦСКАрассказал, почему выступал против введения потолка зарплат в КХЛ.

«Моя позиция простая. Первое: мы пытаемся сохранить российских хоккеистов хорошего качества, чтобы они не уезжали.

Барабанов, Зуб, Романов, Шалунов, Науменков, Григоренко — это хоккеисты, которым будет очень тяжело заявить о себе в НХЛ.

Вторая тенденция: это высококлассные специалисты из-за границы. В рамках бюджета мы понимаем, что игрок экстра-класса в Россию может не поехать. Потому что он сюда едет явно не за мечтой, как наши молодые — в НХЛ.

Сюда он едет заработать денег, продлить карьеру, улучшить качество своей игры. А может еще поучаствовать в ЧМ, потому что в ближайшее время игрокам НХЛ не разрешат участие, и эти хоккеисты имеют доступ в национальные сборные. Этого мы не избежим.

Всему есть объяснимые вещи. Есть экономические обоснования — цифра, которая должна быть в жестком потолке. Не дождались мы экономического обоснования от лиги. В письменном виде просили ответить, пытался переговорить с Алексеем Морозовым.

Обоснования на 900 миллионов нет. У ЦСКА было экономическое обоснования на 1,3 млрд рублей, но у нас только один голос в совете директоров. Раз приняли такое решение, значит, будем в нем жить и развивать наш хоккей.

Если я буду бояться или кого-то слушать и не слышать критики, это будет странно. Я готов слышать критику. Но я готов бороться за свой клуб.

И главное — я готов бороться за грамотные, системные вещи, касающиеся развития не только ЦСКА, но и лиги.

Я считаю, что 900 миллионов — это ошибка. Дальше мы посмотрим, это мнение ЦСКА», — приводит слова Есмантовича «Радио Маяк». 0